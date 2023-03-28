Вайсфельд: лучше бы «Локомотив» проигрывал по ходу игры, тогда хоть атаковать будут

Известный телекомментатор, хоккейный функционер Леонид Вайсфельд рассказал про серию Кубка Гагарина между ЦСКА и «Локомотивом», а также оценил зрелищность игр между этими командами.

«Изначально я ставил на «Локомотив». И, когда ЦСКА повёл в серии 2-0, удивился: как это так? Почему такой сценарий? Но сейчас дождались седьмого матча. Тут банальный ответ: обе команды сильные.

Не играют в такой весёлый хоккей, как СКА и «Торпедо»? У СКА и «Торпедо» просто разный уровень мастерства. А здесь он соизмерим. Дело не в стиле, а в качестве команд, игроков.

Игровой почерк ЦСКА и «Локомотива» похож? Можно сказать нацеленные на оборону. То, что ни те, ни другие не бразильцы, это точно.

Не скучно смотреть такой хоккей? Тут, знаете, какая история… Когда ЦСКА и «Локомотив» играют агрессивно, то их смотреть не скучно. Конечно, первая серия Кубка Гагарина на Западе, когда встретились «Локо» и «Витязь», была тяжёлой в плане зрелища. Можно было вешать табличку «Не ходите на хоккей». А так-то «Локомотив» может играть агрессивно, мощно. Они многие матчи так провели. Другое дело, стоит им повести в счёте 1:0, то — всё. Лучше бы они проигрывали по ходу игры, тогда хоть атаковать будут. Но у тренера «Локомотива» Никитина такой стиль, они так играют», — приводит слова Вайсфельда «РБ Спорт».

Напомним, «Локомотив» отыгрался с 1-3 и сравнял счёт в серии — 3-3. Решающий, седьмой матч пройдёт 29 марта. Команды сыграют в Москве.