Максим Сушинский: Баху плевать на россиян. Ничего хорошего не будет — нас никуда не пустят

Бывший форвард сборной России по хоккею Максим Сушинский оценил условия участия российских спортсменов в международных стартах, которые назвал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.
«Ничего хорошего не будет в ближайшее время. Никуда нас не пустят. Бах может многое говорить, но ничего не сделает. Все будут думать, что Бах хороший, а ему плевать на россиян. Как и мне на него, так и ему на нас. Я не знаю этого человека и не хочу знать. Конечно, Бах пытается всем угодить», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ранее Бах на исполкоме Международного олимпийского комитета в Лозанне рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным турнирам, однако обозначил ряд условий, которые они для этого должны будут соблюсти.
- 28 марта 2023
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