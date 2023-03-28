Кожевников — о решении МОК: мы точно не согласимся на такие условия

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал решение Международного олимпийского комитета допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований на определённых условиях.

«Политики пусть занимаются политикой, но политики в спорте быть не должно. Даже австралийцы уже об этом сказали, а американцы долбят своё. Они тупые и ничего не хотят знать. Мы точно не согласимся на такие условия. Мы подождём следующих чемпионатов мира, Олимпийских игр. Да, потеряем поколение, ребят очень жалко. Но нам хватает удовольствия считать их чемпионами. Это уже к ним вопросы, как они собираются проводить соревнования без сильнейшей страны.

Бах просто прыгает под американцами. Он говорил, что нам стоит разрешить выступать, а в итоге оказалось, что он не имеет своего мнения. Он не спортсмен, он зависимый человек. Но это наши ошибки. Мы выбираем тех, кто нас предаёт», — цитирует Кожевникова «РИА Новости».

Напомним, ранее Бах на исполкоме Международного олимпийского комитета в Лозанне рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным турнирам, однако обозначил ряд условий, которые они для этого должны будут соблюсти.