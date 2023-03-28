Быков: на ЦСКА настраиваются вдвойне. Неудивительно, что им этот плей-офф непросто даётся

Бывший главный тренер ЦСКА Вячеслав Быков поделился ожиданиями от седьмой, решающей игры в серии Кубка Гагарина между армейцами и «Локомотивом».

«Подтвердить свой титул всегда непросто. Все команды на чемпиона всегда настраиваются вдвойне серьёзнее. Неудивительно, что армейцам этот плей-офф непросто даётся. Но надо отдать должное ЦСКА за волю к победе и желание сохранить трофей. Подопечные Сергея Фёдорова стремятся подтвердить свой титул сильнейшей команды КХЛ и сохранить Кубок Гагарина.

Болельщиков ждёт завораживающее зрелище, интересный, увлекательный и непредсказуемый седьмой матч серии ЦСКА с «Локомотивом» за выход в финал. Буду переживать и болеть за родных армейцев», – сказал Быков Metaratings.ru.

Напомним, «Локомотив» отыгрался с 1-3 и сравнял счёт в серии — 3-3. Решающий, седьмой матч пройдёт 29 марта. Команды сыграют в Москве.