Никита Кучеров опередил Алексея Яшина по результативным передачам за карьеру в НХЛ

В эти минуты в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг».
На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче — 2:0 в пользу гостей льда.
Счёт в матче был открыт на 26-й миунте игрового времени — отличился Стивен Стэмкос, которому ассистировали Михаил Сергачёв и Никита Кучеров.
Никита Кучеров Российский форвард достиг отметки в 445 голевых передач за карьеру в НХЛ, благодаря чему опередил по этому показателю Алексея Яшина. Теперь он вышел на чистое 13-е по результативным передачам в НХЛ среди российских хоккеистов.
Следующей ближайшей целью для Кучерова в российском рейтинге ассистентов является показатель завершившего карьеру защитника Андрея Маркова (453).
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