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Кучеров опередил Жамнова в зачёте российских бомбардиров в истории НХЛ

В эти минуты в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче — 4:0 в пользу гостей льда.

Российский напалающий «Лайтнинг» Никита Кучеров в этом матче стал автором двух голевых передач.

Нападающий «молний» набрал 720-е очко в 637 матчах за карьеру в североамериканской лиге, опередив Алексея Жамнова в зачёте российских бомбардиров в истории НХЛ и выйдя на 13-е место в этом списке.

Занимающий 14-е место среди россиян Жамнов завершил карьеру в НХЛ на отметке в 719 очков в 807 матчах.

На 12-м месте в зачёте российских бомбардиров в истории НХЛ находится СЕргей Зубов, на счету которого 771 очко в 1068 матчах.