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Коннор Макдэвид вышел на 22-е место в истории НХЛ по количеству очков в одном сезоне

Коннор Макдэвид вышел на 22-е место в истории НХЛ по количеству очков в одном сезоне
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился тремя результативными передачами в матче с «Вегас Голдне Найтс» (7:4). 26-летний канадец набрал своё 143-е очко в текущем сезоне НХЛ.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Макдэвид вышел на 22-е место в истории НХЛ по количеству очков в одном сезоне. На счету нападающего «Эдмонтона» в нынешнем регулярном чемпионате теперь 60 голов и 83 результативные передачи в 75 матчах.

Лидером по количеству очков в одном сезоне является Уэйн Гретцки. Он занимает первые четыре места по очкам за один сезон: с 215, 212, 208 и 205 очками соответственно.

Напомним, в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в результативном матче одержали гости со счётом 7:4.

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