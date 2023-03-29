«Пострадаем только мы». В «Адмирале» оценили ужесточение лимита на легионеров в КХЛ

Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан выразил недовольство ужесточением лимита на легионеров в следующем сезоне КХЛ. Специалист считает, что из-за отсутствия своих воспитанников дальневосточному клубу будет сложно качественно заменить ушедших иностранных хоккеистов.

«По большому счёту из всех клубов пострадаем только мы. Потому что у нас пока нет своих воспитанников, нет команды в ВХЛ. Нашему клубу только 10 лет. Я и на совещании сказал, что пострадаем только мы. Я бы хотел, чтобы было пять легионеров, нам, конечно, будет легче. Если сложится, что три, то будем с тремя не хуже играть», — передаёт слова Ана корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, в следующем сезоне КХЛ лимит на легионеров будет установлен в количестве трёх иностранных хоккеистов.