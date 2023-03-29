Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Пострадаем только мы». В «Адмирале» оценили ужесточение лимита на легионеров в КХЛ

«Пострадаем только мы». В «Адмирале» оценили ужесточение лимита на легионеров в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан выразил недовольство ужесточением лимита на легионеров в следующем сезоне КХЛ. Специалист считает, что из-за отсутствия своих воспитанников дальневосточному клубу будет сложно качественно заменить ушедших иностранных хоккеистов.

«По большому счёту из всех клубов пострадаем только мы. Потому что у нас пока нет своих воспитанников, нет команды в ВХЛ. Нашему клубу только 10 лет. Я и на совещании сказал, что пострадаем только мы. Я бы хотел, чтобы было пять легионеров, нам, конечно, будет легче. Если сложится, что три, то будем с тремя не хуже играть», — передаёт слова Ана корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, в следующем сезоне КХЛ лимит на легионеров будет установлен в количестве трёх иностранных хоккеистов.

Материалы по теме
«Адмирал» — самый смелый клуб в истории КХЛ. Что будет дальше с главным открытием сезона?
«Адмирал» — самый смелый клуб в истории КХЛ. Что будет дальше с главным открытием сезона?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023