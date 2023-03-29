Новиков: если ЦСКА вернёт Федотова, это будет благородный поступок

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал слухи о возможном возвращении вратаря Ивана Федотова в состав ЦСКА. В данное время голкипер проходит срочную службу в рядах ВС РФ.

«Я с болью воспринял историю Федотова. Мы не знаем условий его службы. Я воспринял эту историю очень близко, потому что всё это судьба вратаря, хоккеиста, гражданина. У меня на этот счёт есть своё мнение, я его уже высказывал. Я так понимаю, что его срок службы скоро закончится. Надо сделать всё, чтобы он вернулся в профессию и стал тем Федотовым, которым он был. Если люди, которые были задействованы в Ваниной судьбе, сделают всё для того, чтобы вернуть его на хоккейную площадку, это будет благородным поступком с их стороны. Мы не имеем права так ломать судьбы.

При всех разговорах о том, что Федотов кого-то там обманул или не обманул, он ехал на передний край идеологической борьбы. Он ехал играть в НХЛ. Острее ситуации, где наши ребята могут себя проявить, нет. Они под спортивным прикрытием решают важнейшие политические вопросы, показывая лучшие качества русского человека. НХЛ – это передовая для нашей страны. Больше мы нигде не можем себя проявить. Болельщики в Северной Америке проникаются нашим духом. Эти ребята несут туда нашу культуру и всё лучшее, что мы там можем показать.

Понятно, что такие разговоры просто так не начинаются. Если они пошли, то это делает честь руководителям ЦСКА. Мне стало легче на душе, когда вспомнили Ваню. Значит, руководители не забыли о нём, и они приложат все усилия для того, чтобы вернуть его на площадку. Возможно, ему придётся провести ещё год в этом клубе. Это был бы сильный и благородный поступок со стороны руководителей ЦСКА. Мы не имеем права выбрасывать на обочину наших лучших спортсменов. Ваню поддерживают, его уважают и ждут, когда он выйдет на лёд и станет прежним Федотовым», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Накануне руководство армейского клуба заявило о готовности рассмотреть возвращение Федотова в ЦСКА по завершении его службы в армии. Напомним, хоккеист был задержан 1 июля 2022 года в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы.

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