Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Щитов: «Локомотив» пройдёт ЦСКА за счёт строгой игры и сумасшедшего желания

Щитов: «Локомотив» пройдёт ЦСКА за счёт строгой игры и сумасшедшего желания
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов считает, что победителем в седьмом матче серии плей-офф полуфинала Западной конференции КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом» окажется ярославский клуб. Решающий матч серии пройдёт сегодня, 29 марта, в Москве. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Думаю, что команды будут ждать ошибок друг друга и играть на контратаках. Каждый из соперников хочет выйти дальше, а для этого нужно сыграть на результат. «Локомотив» будет сверхмотивирован. Больший опыт на стороне ЦСКА. Сложно сказать, кто сегодня выиграет. Думаю, что в этой игре будет строгий и осторожный хоккей, а также много борьбы.

Ключевым фактором станет игра вратарей. Рискну предположить, что дальше пройдёт Ярославль за счёт своей строгой игры и сумасшедшего желания и самоотдачи. Мы видели, как в последних играх ошибались опытные защитники ЦСКА. Если «Локомотив» продолжит в том же ключе, то у них есть все шансы выйти в финал конференции», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Отметим, что ярославцы по ходу серии уступали со счётом 1-3, однако смогли выиграть два матча подряд и перевести противостояние в решающую встречу.

Материалы по теме
Перетерпеть для победы. Чего ждать от седьмого матча «Локомотива» и ЦСКА?
Перетерпеть для победы. Чего ждать от седьмого матча «Локомотива» и ЦСКА?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023