Щитов: «Локомотив» пройдёт ЦСКА за счёт строгой игры и сумасшедшего желания

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов считает, что победителем в седьмом матче серии плей-офф полуфинала Западной конференции КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом» окажется ярославский клуб. Решающий матч серии пройдёт сегодня, 29 марта, в Москве. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Думаю, что команды будут ждать ошибок друг друга и играть на контратаках. Каждый из соперников хочет выйти дальше, а для этого нужно сыграть на результат. «Локомотив» будет сверхмотивирован. Больший опыт на стороне ЦСКА. Сложно сказать, кто сегодня выиграет. Думаю, что в этой игре будет строгий и осторожный хоккей, а также много борьбы.
Ключевым фактором станет игра вратарей. Рискну предположить, что дальше пройдёт Ярославль за счёт своей строгой игры и сумасшедшего желания и самоотдачи. Мы видели, как в последних играх ошибались опытные защитники ЦСКА. Если «Локомотив» продолжит в том же ключе, то у них есть все шансы выйти в финал конференции», — цитирует Щитова «РБ Спорт».
Отметим, что ярославцы по ходу серии уступали со счётом 1-3, однако смогли выиграть два матча подряд и перевести противостояние в решающую встречу.
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