Жамнов: пока МОК принимает решения под политическим давлением, ничего не изменится

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал условия участия российских спортсменов в международных стартах, названные главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.
«Как можно оценивать ситуацию, если, по большому счёту, для нас ничего не изменилось? Как всё было, так и осталось. На данный момент ожидать чего-то хорошего для нас, наверное, было бы неправильно. Надо подождать. Пока сложилась такая ситуация, что, как объяснил МОК, они готовы допустить тех наших спортсменов, которых у нас нет (с улыбкой). Так или иначе, все хоккеисты нашей сборной относятся к силовым структурам. Кругом одна политика, пока идёт такое политическое давление (на МОК), всё так и будет», — приводит слова Жамнова «РИА Новости».
Напомним, ранее Бах на исполкоме Международного олимпийского комитета в Лозанне рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным турнирам, однако обозначил ряд условий, которые они для этого должны будут соблюсти.
- 29 марта 2023
-
17:18
-
17:10
-
16:47
-
16:30
-
16:21
-
16:07
-
15:55
-
15:35
-
15:05
-
14:45
-
14:30
-
14:10
-
13:43
-
13:10
-
12:40
-
12:10
-
11:50
-
11:35
-
11:25
-
11:15
-
11:02
-
10:53
-
10:45
-
10:30
-
10:21
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
08:55
-
08:33
-
08:21
-
08:09
-
08:00
-
07:33
-
07:21