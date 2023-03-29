Жамнов: пока МОК принимает решения под политическим давлением, ничего не изменится

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал условия участия российских спортсменов в международных стартах, названные главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

«Как можно оценивать ситуацию, если, по большому счёту, для нас ничего не изменилось? Как всё было, так и осталось. На данный момент ожидать чего-то хорошего для нас, наверное, было бы неправильно. Надо подождать. Пока сложилась такая ситуация, что, как объяснил МОК, они готовы допустить тех наших спортсменов, которых у нас нет (с улыбкой). Так или иначе, все хоккеисты нашей сборной относятся к силовым структурам. Кругом одна политика, пока идёт такое политическое давление (на МОК), всё так и будет», — приводит слова Жамнова «РИА Новости».

Напомним, ранее Бах на исполкоме Международного олимпийского комитета в Лозанне рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным турнирам, однако обозначил ряд условий, которые они для этого должны будут соблюсти.