Кочетков отправлен в фарм-клуб «Каролины» в АХЛ
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«Каролина Харрикейнз» отправила российского голкипера Петра Кочеткова в фарм-клуб «Чикаго Вулвз», сообщает официальный сайт «ураганов».
В НХЛ в этом сезоне на счету 23-летнего россиянина 24 матча, в которых он одержал 12 побед с 90,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,44.
Напомним, Кочетков два месяца не играл в НХЛ, но оформил шат-аут в первом же матче после вызова в «Каролину» в начале марта. Также он повторил рекорд франшизы по количеству шат-аутов для вратаря-новичка за сезон.
«Каролина Харрикейнз» после 73 матчей набрала 103 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «ураганы» встретятся в гостях с «Детройт Ред Уингз» в ночь на 31 марта (2:30 мск).
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