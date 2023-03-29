Нестеров вышел на первое место по количеству седьмых игр в плей-офф КХЛ среди защитников

В эти минуты проходит заключительный, седьмой матч полуфинальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

Для капитана московских армейцев Никиты Нестерова эта решающая встреча стала седьмой в карьере. Хоккеист стал единоличным лидером среди защитников по седьмым матчам, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. По этому показателю 30-летний игрок обороны обошёл Григория Панина (6).

Отмечается, что самый опытный игрок «Локомотива» Максим Осипов сыграл три седьмых матча, а в серии с ЦСКА принял участие только в одной игре из шести.

В регулярке Нестеров набрал 40 (11+29) очков в 64 встречах. В плей-офф защитник сыграл 13 игр, в которых отметился девятью (1+8) результативными баллами.