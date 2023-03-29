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ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
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Главный тренер «Локомотива» Никитин взял тайм-аут в середине первого периода матча с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Никитин взял тайм-аут в середине первого периода матча с ЦСКА
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В эти минуты проходит заключительный, седьмой матч полуфинальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом». Идёт первый период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

Армейцы забросили в первом отрезке матча на 5-й и 10-й минутах периода. После этого главный тренер железнодорожников Игорь Никитин взял тайм-аут.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, победитель данной серии сыграет в финале Западной конференции Кубка Гагарина со СКА. Первый матч состоится в Санкт-Петербурге 2 апреля.

Ранее защитник ЦСКА Никита Нестеров стал единоличным лидером среди защитников по седьмым матчам.

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