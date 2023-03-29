Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Локомотива» Мисюль ушёл в раздевалку после силового приёма

Защитник «Локомотива» Мисюль ушёл в раздевалку после силового приёма
Комментарии

В эти минуты проходит заключительный, седьмой матч полуфинальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом». После второго периода счёт 3:0 в пользу хозяев.

Во втором периоде травму получил защитник «Локомотива» Даниил Мисюль. После силового приёма нападающего ЦСКА Павла Карнаухова игрок обороны железнодорожников с трудом поднялся со льда и ушёл в раздевалку.

ВИДЕО

22-летний защитник «Локомотива» в плей-офф сыграл семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Напомним, победитель данной серии сыграет в финале Западной конференции Кубка Гагарина со СКА. Первый матч состоится в Санкт-Петербурге 2 апреля и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 7-й матч
29 марта 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Слепышев (Светлаков, Классон) – 04:26 (5x5)   2:0 Абрамов (Полтапов) – 09:12 (5x5)   3:0 Каменев (Нестеров) – 33:33 (5x5)   4:0 Светлаков (Слепышев, Карнаухов) – 44:50 (5x5)   5:0 Григоренко (Соркин, Мамин) – 55:17 (5x5)
Материалы по теме
Видео
ЦСКА ведёт после второго периода решающего матча серии плей-офф с «Локомотивом» 3:0
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023