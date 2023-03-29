Защитник «Локомотива» Мисюль ушёл в раздевалку после силового приёма
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В эти минуты проходит заключительный, седьмой матч полуфинальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом». После второго периода счёт 3:0 в пользу хозяев.
Во втором периоде травму получил защитник «Локомотива» Даниил Мисюль. После силового приёма нападающего ЦСКА Павла Карнаухова игрок обороны железнодорожников с трудом поднялся со льда и ушёл в раздевалку.
22-летний защитник «Локомотива» в плей-офф сыграл семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
Напомним, победитель данной серии сыграет в финале Западной конференции Кубка Гагарина со СКА. Первый матч состоится в Санкт-Петербурге 2 апреля и начнётся в 17:00 мск.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 7-й матч
29 марта 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Слепышев (Светлаков, Классон) – 04:26 (5x5) 2:0 Абрамов (Полтапов) – 09:12 (5x5) 3:0 Каменев (Нестеров) – 33:33 (5x5) 4:0 Светлаков (Слепышев, Карнаухов) – 44:50 (5x5) 5:0 Григоренко (Соркин, Мамин) – 55:17 (5x5)
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