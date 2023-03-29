Защитник «Локомотива» Мисюль ушёл в раздевалку после силового приёма

В эти минуты проходит заключительный, седьмой матч полуфинальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом». После второго периода счёт 3:0 в пользу хозяев.

Во втором периоде травму получил защитник «Локомотива» Даниил Мисюль. После силового приёма нападающего ЦСКА Павла Карнаухова игрок обороны железнодорожников с трудом поднялся со льда и ушёл в раздевалку.

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22-летний защитник «Локомотива» в плей-офф сыграл семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Напомним, победитель данной серии сыграет в финале Западной конференции Кубка Гагарина со СКА. Первый матч состоится в Санкт-Петербурге 2 апреля и начнётся в 17:00 мск.