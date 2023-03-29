Расписание серии финала Западной конференции между СКА и ЦСКА

ЦСКА в семи матчах обыграл «Локомотив» и вышел в финал Западной конференции КХЛ. Соперником москвичей будет СКА. Серия начнётся 2 апреля в Санкт-Петербурге.

2 апреля. СКА — ЦСКА. Санкт-Петербург, «Ледовый». 4 апреля. СКА — ЦСКА. Санкт-Петербург, «Ледовый». 6 апреля. ЦСКА — СКА. Москва, «ЦСКА-Арена». 8 апреля. ЦСКА — СКА. Москва, «ЦСКА-Арена». 10 апреля*. СКА — ЦСКА. Санкт-Петербург, «Ледовый». 12 апреля*. ЦСКА — СКА. Москва, «ЦСКА-Арена». 14 апреля*. СКА — ЦСКА. Санкт-Петербург, «Ледовый».

*при необходимости.

Первый матч в серии начнётся в 17:00 мск. Напомним, в финальной серии Кубка Гагарина Восточной конференции сыграют казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».