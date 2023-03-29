Расписание серии финала Западной конференции между СКА и ЦСКА
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ЦСКА в семи матчах обыграл «Локомотив» и вышел в финал Западной конференции КХЛ. Соперником москвичей будет СКА. Серия начнётся 2 апреля в Санкт-Петербурге.
- 2 апреля. СКА — ЦСКА. Санкт-Петербург, «Ледовый».
- 4 апреля. СКА — ЦСКА. Санкт-Петербург, «Ледовый».
- 6 апреля. ЦСКА — СКА. Москва, «ЦСКА-Арена».
- 8 апреля. ЦСКА — СКА. Москва, «ЦСКА-Арена».
- 10 апреля*. СКА — ЦСКА. Санкт-Петербург, «Ледовый».
- 12 апреля*. ЦСКА — СКА. Москва, «ЦСКА-Арена».
- 14 апреля*. СКА — ЦСКА. Санкт-Петербург, «Ледовый».
*при необходимости.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 7-й матч
29 марта 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Слепышев (Светлаков, Классон) – 04:26 (5x5) 2:0 Абрамов (Полтапов) – 09:12 (5x5) 3:0 Каменев (Нестеров) – 33:33 (5x5) 4:0 Светлаков (Слепышев, Карнаухов) – 44:50 (5x5) 5:0 Григоренко (Соркин, Мамин) – 55:17 (5x5)
Первый матч в серии начнётся в 17:00 мск. Напомним, в финальной серии Кубка Гагарина Восточной конференции сыграют казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».
Комментарии
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