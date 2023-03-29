Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание серии финала Западной конференции между СКА и ЦСКА

Расписание серии финала Западной конференции между СКА и ЦСКА
Комментарии

ЦСКА в семи матчах обыграл «Локомотив» и вышел в финал Западной конференции КХЛ. Соперником москвичей будет СКА. Серия начнётся 2 апреля в Санкт-Петербурге.

  1. 2 апреля. СКА — ЦСКА. Санкт-Петербург, «Ледовый».
  2. 4 апреля. СКА — ЦСКА. Санкт-Петербург, «Ледовый».
  3. 6 апреля. ЦСКА — СКА. Москва, «ЦСКА-Арена».
  4. 8 апреля. ЦСКА — СКА. Москва, «ЦСКА-Арена».
  5. 10 апреля*. СКА — ЦСКА. Санкт-Петербург, «Ледовый».
  6. 12 апреля*. ЦСКА — СКА. Москва, «ЦСКА-Арена».
  7. 14 апреля*. СКА — ЦСКА. Санкт-Петербург, «Ледовый».

*при необходимости.

Турнирная сетка Кубка Гагарина
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 7-й матч
29 марта 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Слепышев (Светлаков, Классон) – 04:26 (5x5)   2:0 Абрамов (Полтапов) – 09:12 (5x5)   3:0 Каменев (Нестеров) – 33:33 (5x5)   4:0 Светлаков (Слепышев, Карнаухов) – 44:50 (5x5)   5:0 Григоренко (Соркин, Мамин) – 55:17 (5x5)

Первый матч в серии начнётся в 17:00 мск. Напомним, в финальной серии Кубка Гагарина Восточной конференции сыграют казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».

Материалы по теме
ЦСКА разгромил «Локомотив» в седьмом матче и победил в серии плей-офф 4-3
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023