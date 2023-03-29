Главный тренер ЦСКА оценил соперника по финалу Западной конференции

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы над «Локомотивом» (5:0) оценил СКА, с которым команда встретится в финале Западной конференции плей-офф КХЛ.

«СКА – хорошая, мобильная команда с быстрыми нападающими, которые выполняют большой объём работы. Регулярка не совсем в наших умах, потому что обе команды сыграли по два раунда, а в финале конференции всё начнётся под другим градусом: более быстрый, интенсивный хоккей. Хоккеисты и тренеры понимают, к чему готовиться», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, СКА и ЦСКА сыграют в финале Западной конференции плей-офф КХЛ пятый раз подряд. Финальная серия Западной конференции плей-офф КХЛ стартует 2 апреля в Санкт-Петербурге. Встреча начнётся в 17:00 мск.