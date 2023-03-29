Андронов назвал главную ошибку всего «Локомотива» и свою лично в провальном матче с ЦСКА

Капитан «Локомотива» Сергей Андронов подвёл итог седьмого матча с ЦСКА (0:5).
«Не забили свои моменты с самого начала… Вышли не забирать серию, а достойно сыграть. Это самое ошибочное.
Как мотивировал ребят при 0:2 на правах капитана? Тут седьмой матч, и здесь тяжело что-то кому-то сказать. Тут уже характер и личное. Надо выходить и забирать, и здесь никого не смотивируешь. Если надо кого-то мотивировать на седьмой матч, то сами понимаете, да… Пытался как-то завести, но, наверное, это и моя ошибка, что своей игрой или ещё чем-то не показал и не повёл за собой», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, в финале Западной конференции плей-офф КХЛ ЦСКА сыграет со СКА. Первый матч в серии будет сыгран 2 апреля в Санкт-Петербурге.
- 29 марта 2023
-
23:37
-
23:26
-
23:24
-
23:22
-
23:15
-
23:08
-
23:05
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:56
-
22:53
-
22:51
-
22:47
-
22:43
-
22:41
-
22:39
-
22:22
-
22:10
-
22:05
-
22:00
-
21:55
-
21:48
-
21:45
-
21:44
-
21:34
-
21:14
-
21:07
-
20:45
-
20:39
-
20:15
-
19:52
-
19:45
-
19:23
-
19:15