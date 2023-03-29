Полунин: «Локомотив» мог сразу выигрывать первые матчи и не доводить всё до седьмой игры

Нападающий «Локомотива» Александр Полунин подвёл итог седьмого матча плей-офф с ЦСКА (0:5).
«Наверное, сами где-то переволновались, не хватило нам хладнокровия и спокойствия. Собственные ошибки привели к двум быстро пропущенным голам, где-то была расслабленность.
Психология подвела «Локомотив» в этой серии? Возможно, сегодня мы слишком осторожно сыграли, хотя могли сразу выигрывать в первых играх и не доводить всё до седьмой игры.
Что для меня значат седьмые матчи? Пока впечатления не очень. Думаю, что в следующий раз будет лучше и, наверное, мы не будем доводить до седьмой игры.
Сейчас у нас никто ничего не обсуждал. Думаю, что попозже уже будем разбирать, что, где и как произошло. Чувствовали ли, что можем стать чемпионами? Мы так далеко не заглядывали, а просто шли от игры к игре», — передаёт слова Полунина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 29 марта 2023
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