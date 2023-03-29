Третьяк: в следующем году нужно развести СКА и ЦСКА и провести перекрёстный плей-офф

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал седьмой матч в серии ЦСКА — «Локомотив» и предложил в следующем сезоне провести перекрёстный плей-офф в КХЛ.

«Сегодня ЦСКА показал настоящий армейский хоккей. «Локомотив» — неплохая команда. Не скажу, что железнодорожники были намного слабее. Но ЦСКА реализовал все свои шансы, добился достойной победы и выглядел лучше. Два первых гола армейцев сыграли сегодня большую роль. Что касается счёта, то «Локомотиву» немного не повезло. Счёт мог получиться и не «на ноль».

Финал Запада будет очень интересным. СКА отдыхал, ЦСКА же потрудился, проходя серии с «Северсталью» и «Локомотивом». Первые матчи финала будут очень интересными. Посмотрим, как ЦСКА восстановит свои силы.

Не устал ли я от постоянных армейских дерби в финалах Запада? На мой взгляд, в следующем году их надо развести и провести перекрёстный плей-офф, иначе у нас одно и то же каждый раз. Что касается новостей по внедрению этой системы, то об этом надо спрашивать у СКА. Они нам пока никаких подробностей не дали», — цитирует Третьяка «РИА Новости».

Напомним, СКА и ЦСКА сыграют в финале Кубка Гагарина Западной конференции пятый раз подряд.