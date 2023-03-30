Илья Самсонов признан третьей звездой матча с «Флоридой»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов матча. Первой звездой признан канадский защитник «Пантерз» Брэндон Монтур, на счету которого в этом матче гол и результативная передача.
Второй звездой стал голкипер «Флориды» Алекс Лайон, совершивший по ходу матча 38 спасений. Третья звезда — российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов, у которого 26 сейвов.
Напомним, после этого матча «Торонто» остался на второй строчке Атлантического дивизиона. «Флорида», в свою очередь, занимает четвёртое место в таблице.
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