Кравец рассказал, что «Авангард» может взять из игры «Нефтехимика» и «Адмирала»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил бывших соперников «Ак Барса» в плей-офф. Казанский клуб в предыдущих сериях с «Нефтехимиком» и «Адмиралом» одержал победу в шести матчах.
«Что полезного можно взять у «Нефтехимика» и «Адмирала» — предыдущих соперников «Ак Барса», которые были ниже него классом? Для меня, во-первых, это странно, что вы называете эти команды ниже классом. Да, наверное, у них бюджет ниже, и игроки играют за другую зарплату. Но я считаю, что в одной команде, что в другой есть игроки, которые могли бы играть и в других командах.
По крайней мере в этом сезоне (неправильно – Прим. «Чемпионата») говорить, что были какие-то аутсайдеры. Все такие несчастные, у них нет денег… Но даже без денег эти ребята показывали себя на хорошем уровне. Это точно. Самое главное, что взять из игр этих команд – это то, что они с первой и до последней секунды всей серии не сдавались, всегда пытались предъявить «Ак Барсу» борьбу, пытались решить ситуацию в большинстве, играли на хороших скоростях. Не была ни одна команда мальчиками для битья. Все команды оказывали очень серьёзное сопротивление», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
«Авангард» проведёт первую игру серии финала Восточной конференции с «Ак Барсом» 1 апреля. Матч пройдёт в Казани.
- 30 марта 2023
-
11:35
-
11:20
-
11:05
-
10:55
-
10:42
-
10:30
-
10:00
-
09:40
-
09:26
-
08:55
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
08:02
-
07:53
-
07:09
-
07:08
-
06:52
-
06:26
-
05:36
-
05:19
-
04:44
-
02:45
-
01:40
- 29 марта 2023
-
23:37
-
23:26
-
23:24
-
23:22
-
23:15
-
23:08
-
23:05
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:56