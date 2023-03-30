Кравец рассказал, что «Авангард» может взять из игры «Нефтехимика» и «Адмирала»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил бывших соперников «Ак Барса» в плей-офф. Казанский клуб в предыдущих сериях с «Нефтехимиком» и «Адмиралом» одержал победу в шести матчах.

«Что полезного можно взять у «Нефтехимика» и «Адмирала» — предыдущих соперников «Ак Барса», которые были ниже него классом? Для меня, во-первых, это странно, что вы называете эти команды ниже классом. Да, наверное, у них бюджет ниже, и игроки играют за другую зарплату. Но я считаю, что в одной команде, что в другой есть игроки, которые могли бы играть и в других командах.

По крайней мере в этом сезоне (неправильно – Прим. «Чемпионата») говорить, что были какие-то аутсайдеры. Все такие несчастные, у них нет денег… Но даже без денег эти ребята показывали себя на хорошем уровне. Это точно. Самое главное, что взять из игр этих команд – это то, что они с первой и до последней секунды всей серии не сдавались, всегда пытались предъявить «Ак Барсу» борьбу, пытались решить ситуацию в большинстве, играли на хороших скоростях. Не была ни одна команда мальчиками для битья. Все команды оказывали очень серьёзное сопротивление», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

«Авангард» проведёт первую игру серии финала Восточной конференции с «Ак Барсом» 1 апреля. Матч пройдёт в Казани.