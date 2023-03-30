Каменский рассказал о возможных проблемах при проведении перекрёстного плей-офф в КХЛ

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский рассказал, с какими проблемами могут столкнуться клубы при проведении перекрёстного плей-офф между конференциями КХЛ. Ранее президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что в следующем сезоне КХЛ нужно ввести перекрёстный плей-офф.

«Идея провести перекрёстный плей-офф не принадлежит Третьяку — об этом уже давно идут разговоры в КХЛ. Если совет директоров проголосует за, то никто не будет против. Но есть два момента, которые смущают. У нас большая страна: летать с одного края на другой — это серьёзный финансовый вопрос. И ещё хоккеистам тоже нужно время для отдыха», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее капитан «Ак Барса» Александр Радулов заявил, что его устраивает текущий формат плей-офф. В финале Западной конференции пятый раз подряд сыграют СКА и ЦСКА.

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