Каменский рассказал о возможных проблемах при проведении перекрёстного плей-офф в КХЛ

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский рассказал, с какими проблемами могут столкнуться клубы при проведении перекрёстного плей-офф между конференциями КХЛ. Ранее президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что в следующем сезоне КХЛ нужно ввести перекрёстный плей-офф.
«Идея провести перекрёстный плей-офф не принадлежит Третьяку — об этом уже давно идут разговоры в КХЛ. Если совет директоров проголосует за, то никто не будет против. Но есть два момента, которые смущают. У нас большая страна: летать с одного края на другой — это серьёзный финансовый вопрос. И ещё хоккеистам тоже нужно время для отдыха», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Ранее капитан «Ак Барса» Александр Радулов заявил, что его устраивает текущий формат плей-офф. В финале Западной конференции пятый раз подряд сыграют СКА и ЦСКА.
- 30 марта 2023
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