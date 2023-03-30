Радулов о повторении финалов конференций КХЛ: покажите мне человека, кому это не нравится

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов прокомментировал заявление президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка о том, что в следующем сезоне КХЛ нужно провести перекрёстный плей-офф между конференциями, чтобы избежать повторения финалов. Напомним, СКА и ЦСКА сыграют в финале Кубка Гагарина Западной конференции пятый раз подряд.

«Зачем что-то менять? Уже всё доказано, не вижу смысла. Что плохого в том, что СКА играет с ЦСКА в седьмой раз? Покажите мне хоть одного человека, кому это не нравится? Может быть, кому-то из болельщиков какой-то другой команды не нравится, но всё в своих руках: выходи и обыгрывай. Считаю, что СКА и ЦСКА заслуженно вышли в финал конференции. Ярославль дал шикарный бой, я смотрел некоторые игры, местами они переигрывали ЦСКА, но этого не хватило. Кто забивает больше, пропускает меньше, тот выигрывает серию», — цитирует Радулова пресс-служба казанского клуба.

«Ак Барс» проведёт первую игру серии финала Восточной конференции с «Авангардом» 1 апреля. Матч пройдёт в Казани.