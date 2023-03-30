Форвард «Ак Барса» Семёнов поделился ожиданиями от серии с родным «Авангардом»

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов поделился ожиданиями от грядущей серии плей-офф финала Восточной конференции КХЛ с «Авангардом». Форвард является воспитанником омского хоккея.
«Насколько принципиальной для меня будет встреча с омской командой? Будет обычная игра плей-офф. Не буду обращать внимания на то, откуда я родом. Буду готовиться так же, как против соперников в предыдущих раундах. Нас ждёт хорошая битва. У них собралась хорошая команда, организована система, при которой команда побеждала. Нужно хорошо подготовиться и выиграть.
Насколько команда похожа на ту, в которой я выступал до приезда в Казань? Осталась система. Может быть, что-то они подкорректировали, но осталась часть команды, которая побеждала. Нам надо придерживаться своей игры и не смотреть на соперника», — цитирует Семёнова пресс-служба казанской команды.
«Ак Барс» проведёт первую игру серии финала Восточной конференции с «Авангардом» 1 апреля. Матч пройдёт в Казани.
- 30 марта 2023
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