Галиев: хочу взять реванш у «Авангарда». С ними можно играть, их надо обыгрывать

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев поделился ожиданиями от серии плей-офф финала Восточной конференции КХЛ с «Авангардом» и рассказал, что хочет взять реванш за прошлые поражения. В прошлом сезоне «Ак Барс» уступил в шести матчах омскому клубу в первом раунде Кубка Гагарина.
«Ожидаю ли от этой серии низового хоккея? Думаю, и мы будем играть аналогичным образом. У нас многое поменялось. Если вспомнить прошлогоднюю серию, там тоже не было крупных счетов, команды играли от обороны. «Авангард» ловит шайбы на себя, нам надо будет находить ключи к их воротам.
Команды чем-то похожи? Остались четыре команды, все чем-то похожи. У них есть легионеры, у нас – нет. У нас есть Александр Радулов. Мы отталкиваемся от своей игры, Зинэтула Хайдярович подскажет какие-то нюансы. Соперник часто играет из-за ворот, будет пытаться действовать этими накатами.
Для меня это противостояние будет принципиальным. Я два раза подряд им проигрывал, хочу взять реванш. Насколько нынешний «Авангард» отличается от команды Боба Хартли? Похожие рельсы, не зря он помощник, что-то, наверное, подсказывает. Команда немного изменилась, нет вратарей-легионеров и защитников-легионеров, которые делали игру в большинстве. С ними можно играть, их надо побеждать», — цитирует Галиева пресс-служба казанского клуба.
«Ак Барс» проведёт первую игру серии финала Восточной конференции с «Авангардом» 1 апреля. Матч пройдёт в Казани.
- 30 марта 2023
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