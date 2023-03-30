Никитин может покинуть «Локомотив», если клуб не продлит контракт с Юшкевичем

Главный тренер Игорь Никитин может покинуть «Локомотив», если клуб не сохранит его помощника Дмитрия Юшкевича. Как сообщает «Спорт-экспресс», ярославская команда пока не предложила новый контракт ассистенту главного тренера Юшкевичу.

29 марта «Локомотив» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв ЦСКА в семи матчах серии полуфинала Западной конференции КХЛ.

В прошлом сезоне ярославский клуб под руководством Никитина уступил ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина в четырёх матчах. Прошедший сезон стал вторым для специалиста у руля ярославской команды.

Юшкевич с 2017 года работает в штабе Никитина. Специалисты становились обладателями Кубка Гагарина в составе ЦСКА в сезоне-2018/2019.