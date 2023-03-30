Сушинский: ощущение, что «Металлург» в серии с «Авангардом» вышел проигрывать

Бывший игрок сборной России Максим Сушинский подвёл итог серии Кубка Гагарина «Авангард» — «Металлург» и рассказал о проблемах внутри магнитогорского клуба.

«Вы видели, как Магнитогорск играл с «Авангардом»? Такое ощущение, они вышли проигрывать. Вообще неинтересно было смотреть. Глаза ни у кого не горят. Не понимаю, что у них за команда в этом сезоне собралась. Ребята без желания были, ничего не хотели.

В прошлом году «Металлург» дошёл до финала Кубка Гагарина и хватит? Что значит, «дошёл до финала и хватит»? Нет, там что-то внутри команды происходило. Непонятно только — что. Некоторые игроки, наверное, в отпуск раньше времени ушли, не хотели бороться. Я не знаю, пусть руководители разбираются», — цитирует Сушинского «РБ Спорт».

Напомним, «Авангард» победил «Металлург» всухую в серии 4-0.

Ранее Сушинский высказался за проведение перекрёстного плей-офф между разными конференциями КХЛ.