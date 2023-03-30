Плющев: идея проведения перекрёстного плей-офф КХЛ назрела уже давно

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поддержал идею проведения перекрёстного плей-офф в КХЛ.

«На самом деле, этот вопрос обсуждается уже лет восемь, идея назрела давно. Очевидно, что это сделает плей-офф гораздо интереснее. Кроме того, добавит объективности — в финале встретятся действительно две сильнейшие команды. Я бы и вовсе ввёл перекрёстный плей-офф с самой первой стадии. Наверное, это не всем добавит удовольствия, зато понравится зрителям, которые хотят откровенного хоккея. Хороший ведь сюжет, когда восьмая команда одной конференции выбивает первую из другой. Это поднимет напряжение и заставит хоккеистов совершенствоваться. Другое дело, что подобной идее не давали ход некоторые клубы, не желающие терять реноме. Как будет в этот раз — сказать сложно, всё зависит от того, кто будет представлять эту инициативу в КХЛ», — приводит слова Плющева «РИА Новости».

Напомним, накануне президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк предложил в следующем сезоне провести перекрёстный плей-офф в КХЛ.