Кожевников ответил на слова гендиректора «Адмирала» о достижениях бывшего хоккеиста

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова генерального директора «Адмирала» Алексея Ана. Напомним, Ан задавался вопросами, есть ли у бывшего хоккеиста свои воспитанники и собственный клуб.

«Только что прослушал забавную пресс-конференцию из Владивостока по итогам сезона «Адмирала». Чуть ли не треть этого мероприятия менеджеры и тренеры посвятили моей скромной персоне. Это показательно — даже при наличии неплохого результата, с которым поздравляю игроков «Адмирала», говорить тренерам и менеджерам клуба остаётся разве что о Кожевникове.

Ну а о чём ещё им в самом деле говорить? О тягомотине, которую они ставили на льду? О полупустых трибунах «Фетисов Арены» на всём протяжении чемпионата? Об отсутствии своих воспитанников? О том, что их капитан Шулак уже сбежал за длинным рублём?

Обидел переход на личности в исполнении гендиректора «Адмирала» Алексея Ана и его высказывание про караван и собак? Ан? Самолёт такой знаю. Менеджера не знаю — и такую фамилию в нашем хоккее впервые слышу. Хотя, может, это председатель того самого колхоза «Рассвет», который главный тренер «Адмирала» Тамбиев так возненавидел?

Вообще я — человек не обидчивый, наоборот, люблю эмоционально поспорить, да и родился в год собаки. Так что слова этой бригады из «Адмирала» меня скорее порадовали.

Вообще с прессой по ходу плей-офф всего лишь поделился своим мнением о стиле хоккея «Адмирала», который отбрасывает и КХЛ, и российский хоккей на шаг назад. Пожалуйста, спорьте! Но в ответ — переход на личности и детские обиды. Забавно!» — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.