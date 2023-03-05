Вице-президент «Куньлуня»: спасибо Мытищам, будем готовиться к переезду в Китай после ЧМ

Вице-президент «Куньлунь Ред Стар» Николай Феоктистов заявил, что клуб планирует вернуться в Китай после чемпионата мира в первом дивизионе.
«Мы начали позже из-за всем известных событий. Сложно было собрать коллектив, не все иностранцы были готовы сразу ехать. Пришлось потратить больше времени, чтобы договориться о контрактах, о том, чтобы игроки приехали. Этот сезон был для нас более успешным, чем прошлый, у нас были шансы на попадание в плей-офф. Может быть, ребята, которые были с нами в прошлом сезоне, после тяжёлого олимпийского года сыграли не так ярко, зато в клубе появились новые имена, которые будут участвовать в нашей программе подготовки и натурализации игроков.
Спасибо Мытищам за то, что нас хорошо приняли. Сезон окончен, теперь нам надо сфокусироваться на чемпионате мира в Таллине — наш клуб является базовым для сборной Китая. После турнира будем готовиться к переезду в Китай», — приводит слова Феоктистова сайт КХЛ.
«Куньлунь» в прошедшем регулярном сезоне занял 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 49 очков.
- 5 марта 2023
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