Вице-президент «Куньлуня»: спасибо Мытищам, будем готовиться к переезду в Китай после ЧМ

Вице-президент «Куньлунь Ред Стар» Николай Феоктистов заявил, что клуб планирует вернуться в Китай после чемпионата мира в первом дивизионе.

«Мы начали позже из-за всем известных событий. Сложно было собрать коллектив, не все иностранцы были готовы сразу ехать. Пришлось потратить больше времени, чтобы договориться о контрактах, о том, чтобы игроки приехали. Этот сезон был для нас более успешным, чем прошлый, у нас были шансы на попадание в плей-офф. Может быть, ребята, которые были с нами в прошлом сезоне, после тяжёлого олимпийского года сыграли не так ярко, зато в клубе появились новые имена, которые будут участвовать в нашей программе подготовки и натурализации игроков.

Спасибо Мытищам за то, что нас хорошо приняли. Сезон окончен, теперь нам надо сфокусироваться на чемпионате мира в Таллине — наш клуб является базовым для сборной Китая. После турнира будем готовиться к переезду в Китай», — приводит слова Феоктистова сайт КХЛ.

«Куньлунь» в прошедшем регулярном сезоне занял 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 49 очков.