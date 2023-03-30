«ЦСКА повезло». Кожевников — о 5:0 в седьмом матче серии с «Локомотивом»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал седьмой, решающий матч в серии ЦСКА — «Локомотив» (5:0, 4-3 в серии).

«ЦСКА в матче с «Локомотивом» играл здорово. Рейдеборн спасал свою команду, а Исаев — нет. Счёт 5:0 не вытекал в этой серии, но нельзя сказать, что вчерашний матч получился лёгким для ЦСКА. Армейцам повезло за счёт опыта», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Отметим, армейский клуб выиграл четвёртую серию Кубка Гагарина в седьмом матче подряд. В прошлом сезоне армейцы победили в сериях со СКА (4-3) и магнитогорским «Металлургом» (4-3 в финале). В текущем плей-офф ЦСКА в первом раунде одолел череповецкую «Северсталь» со счётом 4-3.