Дементьев — о решении МОК: надо заниматься созданием своих лиг и международных федераций

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил решение МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования с соблюдением определённых условий.

«Данная ситуация – утопия, и набор ограничений будет только возрастать. Думаю, нам надо прекратить общение с МОК и заниматься организацией своих лиг и международных федераций. Я считаю, что надо пересмотреть все стандарты допинга (что допускается и что нет) и стандарты участия (где соревнуются мужчины и где женщины). Надо пересмотреть результаты в женских видах, которые были установлены бывшими мужчинами. Набралось много вопросов, которые нужно совместно решать. Политическая воля к этому уже подталкивает, и надо грамотно создать новый продукт, который можно будет предложить мировому спортивному сообществу.

Время создавать свой МОК или подобную организацию? Конечно, время пришло и этого не нужно бояться. В плане хоккея возникнут определённые проблемы, потому что большинство сильнейших сборных из недружественных стран. Тем не менее, если правильно организовать соревнования внутри России по регионам, то можно создать сильные сборные на взрослом уровне.

Если говорить о международных соревнованиях, то какие виды спорта ни возьмите (лыжи, биатлон, лёгкая атлетика), немаловажным фактором является финансовое стимулирование. Поэтому можно организовать открытое первенство азиатских стран с серьёзными призовыми, с прозрачными условиями по запрещённым препаратам и гендерной принадлежности. Не сразу, но рано или поздно появятся спортсмены из недружественных стран, которые захотят туда приехать. Есть неограниченные возможности в создании новых структур мировых спортивных организаций», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Напомним, ранее Бах на исполкоме Международного олимпийского комитета в Лозанне рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным турнирам, однако обозначил ряд условий, которые они для этого должны будут соблюсти.