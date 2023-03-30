Миронов — об игре с Овечкиным в «Динамо»: пас отдай, набрось на ворота, а там всё сделают

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов вспомнил об игре с Александром Овечкиным во время локаута в сезоне-2012/2013.

«Это было фантастически. В нападении была тройка Овечкин — Бекстрём — Комаров. Я в защите вообще не играл с ними. Всё время в атаке с ними играли. Бекстрём великолепные передачи раздавал, Саня завершал, а Комар «шугу-пугу» на пятаке наводил. Мы с Ильёй Гороховым на синей линии — пас отдай, или набрось на ворота, а там всё сделают, иди обнимайся просто (смеётся)», — приводит слова Миронова сайт Континентальной хоккейной лиги.

Овечкин в сезоне-2012/2013 сыграл за бело-голубых 31 матч, в которых забросил 19 шайб и отдал 21 результативную передачу, набрав в общей сложности 40 очков.