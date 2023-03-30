«Это мягкая команда, я разочарован». Кит Ткачук — об игре «Флориды»

Кит Ткачук, легенда Национальной хоккейной лиги в составе «Сент-Луис Блюз» и отец нападающего «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачука раскритиковал игру «пантер» в сезоне.

«Я немного разочарован во «Флориде». Это мягкая команда, и они получают то, что заслуживают прямо сейчас.

Мэттью опустошён тем, где сейчас находится команда. Но они всё ещё в борьбе за плей-офф, у них ещё есть шанс. Они должны поднять свои задницы и начать играть как команда, которая должна быть намного лучше, чем то, что они показывают прямо сейчас», — приводит слова Ткачука TSN.

«Флорида Пантерз» после 75 матчей набрала 81 очко и располагается на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В последних пяти матчах «пантеры» потерпели четыре поражения.