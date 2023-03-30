Кожевников: «Адмирал» может схлопнуться в любой момент, фундамента-то у клуба нет

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил будущее «Адмирала» и дал совет руководству клуба на следующий сезон.

«У меня есть опасения, что в своём нынешнем состоянии «Адмирал» может схлопнуться в любой момент, фундамента-то у клуба нет. Тамбиеву, несмотря на его назойливую рекламу, пока никто ничего в КХЛ не дал, но как только дадут — тут же сверкнёт пятками в стиле Шулака. И так в клубе всё — «на соплях».

Надеюсь, менеджмент это способен понять. Хотя о его уровне говорит то, что не так давно губернатору предлагали отказаться от фамилии «Фетисов» в названии арены. Видимо, тоже на что-то обиделись.

Ничего особенного даже в плане результата в этом сезоне во Владивостоке не произошло. Не тешьте себя иллюзиями! В нынешней клубной расстановке мой прогноз неутешительный — пике «Адмирала» в следующем сезоне.

Что посоветую менеджменту «Адмирала»? Спуститься с небес на землю. Трезво оценить проблемы и перспективы своего клуба. Посмотреть пару золотых матчей сборной СССР, узнать, что такое настоящий хоккей. Тогда и народ за вами потянется, и на пресс-конференциях будете выглядеть солидно. Тогда у Владивостока появится не пиар гастарбайтеров, а хоккейное будущее», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Ранее Кожевников прокомментировал слова генерального директора «Адмирала» Алексея Ана. Функционер задавался вопросами, есть ли у бывшего хоккеиста свои воспитанники и собственный клуб.