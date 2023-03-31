Гол Торопченко помог «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»

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На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сент-Луис Блюз». В этой игре победу одержали гости со счётом 5:3.

Первый период в матче оказался безголевым.

На 25-й минуте игры Якуб Врана открыл счёт голам. Брэндон Саад и Брэйден Шенн стали авторами голевых передач. На 31-й минуте равенство восстановил Андреас Атанасиу после передач Тайлера Джонсона и Тейлора Рэддиша.

На 33-й минуте Джастин Фолк забил второй гол гостей в этом матче. Спустя минуту Алексей Торопченко удвоил преимущество «Сент-Луиса».

Третий период закончился ничейным результатом — 2:2. Итоговый счёт установил Брэндон Саад — 5:3 в пользу «Сент-Луиса».

«Чикаго» потерпел седьмое поражение подряд.