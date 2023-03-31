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Гол Торопченко помог «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»

Гол Торопченко помог «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»
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На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сент-Луис Блюз». В этой игре победу одержали гости со счётом 5:3.

Первый период в матче оказался безголевым.

На 25-й минуте игры Якуб Врана открыл счёт голам. Брэндон Саад и Брэйден Шенн стали авторами голевых передач. На 31-й минуте равенство восстановил Андреас Атанасиу после передач Тайлера Джонсона и Тейлора Рэддиша.

На 33-й минуте Джастин Фолк забил второй гол гостей в этом матче. Спустя минуту Алексей Торопченко удвоил преимущество «Сент-Луиса».

Третий период закончился ничейным результатом — 2:2. Итоговый счёт установил Брэндон Саад — 5:3 в пользу «Сент-Луиса».

«Чикаго» потерпел седьмое поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2023, пятница. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Врана (Саад, Шенн) – 24:25 (5x5)   1:1 Атанасиу (Джонсон, Рэддиш) – 30:24 (5x4)   1:2 Браун (Ливо, Фолк) – 32:59 (5x5)   1:3 Торопченко (Питлик, Фолк) – 33:37 (5x5)   2:3 Джонсон (Рэддиш, Райхель) – 40:31 (5x4)   2:4 Кайру (Бле, Капанен) – 49:25 (5x5)   3:4 Катчук (Джонс, Джонс) – 50:01 (5x5)   3:5 Саад – 58:47 (en)
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