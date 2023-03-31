Мэттью Ткачук повторил достижение Уэйна Гретцки и Джимми Карсона 34-летней давности

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Флориду Пантерз». Победу по итогам встречи одержали гости со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).
В составе «пантер» самым результативным игроком матча стал нападающий Мэттью Ткачук, оформивший хет-трик и ещё однажды сделавший результативную передачу. Благодаря этому американский форвард во второй раз в карьере достиг отметки в 100 очков в регулярке НХЛ. Сейчас на его счету 101 очко в 73 матчах. Примечательно, что в прошлом сезоне 25-летний нападающий выбил 100+ очков, выступая за «Калгари Флэймз» — 104 очка в 82 матчах.
Таким образом, Мэттью стал всего четвёртым игроком в истории НХЛ, кому удавалось в двух сезонах подряд набирать 100+ очков, выступая при этом за разные команды. В сезонах-1980/1982 подобным достижением отметился Майк Роджерс, а в сезонах-1987/1989 это удалось сделать сразу двум игрокам — Джимми Карсону и Уэйну Гретцки.
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