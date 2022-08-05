Игра на все миллионы. Получив контракт жизни, Юбердо — в топ-10 самых дорогих игроков НХЛ

Продолжающееся межсезонье стало, пожалуй, самым сложным испытанием в карьере генерального менеджера «Калгари Флэймз» Брэда Треливинга. Для начала функционера ждало сумасшедшее разочарование, когда главная звезда команды — Джонни Годро — отказалась подписывать максимально возможное по своему сроку соглашение с «Калгари» и променяла игру в Канаде на возможность вернуться в родную Америку. Находящийся в самом расцвете игровой карьеры Джонни Хоккей покинул «Флэймз» и перебрался в «Коламбус Блю Джекетс», подписав один из самых удивительных контрактов этого лета.

Следом Треливинга ждало ещё одно неприятное известие. Решение об уходе из клуба также принял и другой нападающий первого звена – американец Мэттью Ткачук. Однако в случае с 24-летним форвардом в «Калгари» могли диктовать свои правила игры. В отличие от неограниченно свободного агента Годро, Ткачук пребывал в статусе ограниченно свободного агента, поэтому «Флэймз» могли рассчитывать на очень большую компенсацию за своего хоккеиста.

Так и произошло. Наибольший интерес к Мэттью проявили во «Флориде», и генеральный менеджер «пантер» Билл Зито решился на главный обмен межсезонья. «Пантерз» удалось заполучить вожделенного Ткачука, и в американском клубе сразу же объявили о новом контракте ($ 9,5 млн на восемь лет).

Но какой ценой «Флорида» провернула эту сделку? В «Калгари» перешли форвард Джонатан Юбердо, защитник Маккензи Уигар, 21-летний силовой форвард Коул Швиндт и пик первого раунда драфта-2025 (пики 2023-го и 2024-го «Пантерз» уже отдали за Бена Шьяро и Клода Жиру)

Нетрудно догадаться, что проведший лучший сезон в своей карьере Юбердо стал главным лотом для «Флэймз» в этой компенсации. Минувший чемпионат действительно стал настоящим прорывом для 29-летнего канадца. Хоккейные эксперты и раньше знали о таланте этого форварда, но мало кто рассматривал Джонатана в качестве того человека, который способен набрать 100 очков в сезоне.

Несколько лет назад Юбердо подбирался к этому гроссмейстерскому показателю, но в 2019 году он остановился на отметке в 92 очка в 82 матчах. В прошлой же регулярке ему хватило и 80 встреч, чтобы выбить феноменальные 115 баллов. Юбердо занял второе место в гонке бомбардиров НХЛ, уступив только капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду. На пути к столь престижному результату канадец навсегда вписал своё имя в историю «Флориды», став первым игроком, кому покорилась планка в 100 очков в её составе.

Джонатан Юбердо Фото: nhl.com

Но, несмотря на всё это, представители «пантер» связали своё дальнейшее будущее с намного более молодым Ткачуком. Вероятно, во «Флориде» прекрасно осознавали, какой контракт запросит 29-летний Юбердо после такого сезона. Действующее соглашение Джонатана с зарплатой в $ 5,9 млн было рассчитано ещё на один год, и представители игрока выходили на руководство американского клуба с вопросами о продлении.

Однако «пантеры» никуда торопиться не собирались. «Флорида» и так была прижата к потолку зарплат контрактами с Сергеем Бобровским и Александром Барковым. Ещё одно соглашение на $ 10+ млн с игроком, которому через год исполняется 30 лет, могло окончательно разрушить финансовую ведомость клуба. Тем более не было никаких гарантий, что Юбердо продолжит играть на уровне 100+.

В результате «Флорида» получила более молодого Ткачука и подписала с ним вполне адекватный контракт по меркам нынешней НХЛ, тогда как теперь уже представители «Калгари» оказались в ситуации риска, от которого им было никуда не уйти. Потеряв столь ценный актив и получив взамен Юбердо, в стане «Флэймз» не могли позволить допустить ситуацию, что уже через год и Джонатан окажется на рынке свободных агентов. Только что Треливинг допустил бесплатный уход Годро, и возможная бесплатная потеря Юбердо могла стать гвоздём в крышку гроба его менеджерской карьеры.

Неудивительно, что канадскому форварду удалось раскрутить новый клуб на контракт всей его жизни. Минувшей ночью стало известно, что «Калгари» заключил многолетнее соглашение со своим новичком. Канадский форвард поставил подпись под восьмилетним контрактом на общую сумму в $ 84 млн (среднегодовая зарплата – $ 10,5 млн). Стоит отметить, что новое соглашение вступит в силу в сезоне-2023/2024. В дебютном же чемпионате за «Калгари» 29-летний канадец будет играть за вышеупомянутые $ 5,9 млн.

Джонатан Юбердо Фото: nhl.com

Любопытны и детали сделки. В первые шесть сезонов по новому контракту будет действовать полный запрет на перемещения (NMC). В последние два сезона действия контракта в силу вступит ограничение на обмен – игрок предоставит список из 12 желательных команд для перехода. Из $ 84 млн общей суммы контракта $ 61,5 млн приходится на подписные бонусы (аванс). Эти деньги игрок получит даже в случае возможного выкупа соглашения.

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«Мы очень рады, что подписали с Джонатаном долгосрочный контракт. Это элитный игрок, один из лучших нападающих лиги, который делает игроков вокруг себя лучше. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Джонатана и его вклад в успех нашей команды», – сказал Треливинг.

Даже страшно представить, как рады сами Джонатан и его агент от полученного соглашения. Подписав продление контракта с «Калгари», Юбердо обеспечил себя фактически до конца карьеры. Он ворвался в десятку самых дорогих игроков североамериканской лиги по среднегодовой заработной плате — с того момента, когда вступит в силу его контракт.

Самые дорогие игроки НХЛ в сезоне-2023/2024

№ Игрок Кэпхит, $ млн 1 Коннор Макдэвид 12,5 2 Артемий Панарин 11,643 3 Остон Мэттьюс 11,640 4 Эрик Карлссон 11,5 5 Джон Таварес 11,0 6 Дрю Даути 11,0 7 Митчелл Марнер 10,903 8 Джонатан Юбердо 10,5 9 Кэри Прайс 10,5 10 Джек Айкел 10,0 11 Анже Копитар 10,0 12 Александр Барков 10,0 13 Сергей Бобровский 10,0

Этот контракт стал рекордным для «Флэймз» по всем параметрам – сроку, общей сумме и средней зарплате игрока (кэпхиту). Ранее самый большой кэпхит в истории «Калгари» был у Джерома Игинлы и Ткачука (по $ 7 млн). Таким образом, Юбердо станет самым дорогим игроком в истории клуба. По данным CapFriendly, общая сумма выплат «Флэймс» Игинле составляет $ 76,525 млн. Джонатан получит на $ 7,5 млн больше.

Любопытно, что через год Юбердо по размеру кэпхита опередит своих уже бывших партнёров по «Флориде» – Бобровского и Баркова. Есть большие сомнения, что Джонатан окажется в состоянии отработать все выданные ему деньги, ведь на момент истечения контракта, хоккеисту будет уже 37 лет. Впрочем, теперь это головная боль менеджеров канадского клуба. Сам же Джонатан получил максимум того, чего только мог пожелать, когда узнал об отказе «Флориды» от своих услуг.