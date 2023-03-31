Джерри уступил только трём действующим вратарям по количеству побед за 200 матчей в НХЛ

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу по итогам встречи одержали хозяева со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
Голкипер «Питтсбурга» Тристан Джерри сегодня провёл 200-й матч за карьеру в НХЛ, в котором одержал 115-ю победу, что является четвёртым результатом в лиге среди действующих голкиперов. Больше побед на указанном отрезке одержали только Андрей Василевский и Мэтт Мюррей (по 118), а также Фредерик Андерсен (116).
Также канадский вратарь оформил свой 13-й шат-аут. Только два голкипера за всю историю клуба имеют в своём активе больше матчей на ноль — это Марк-Андре Флёри (44) и Том Баррассо (22).
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