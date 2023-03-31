Андрей Василевский – третья звезда матча «Тампа» – «Вашингтон»

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч прошёл в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершился победой хозяев со счётом 5:1.

Российский голкипер хозяев Андрей Василевский был признан третьей звездой матча. Россиянин отразил 30 бросков по своим воротам. Первым признали американского форварда Пэта Маруна. Он в этой игре оформил дубль. А вторым стал Стивен Стэмкос, который забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В составе «Тампы» отличились Алекс Киллорн, Стивен Стэмкос, Пэт Марун (дважды) и Эрик Чернак. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Форвард Никита Кучеров не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский сделал 28 сейвов.