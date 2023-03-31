Артюхин: реализация, как у ЦСКА, не может продолжаться вечно. Игру СКА приятно смотреть

Бывший нападающий СКА и ЦСКА Евгений Артюхин оценил расклад сил перед армейским дерби в финале Запада.
«Очередной армейский финал на Западе – это закономерность. СКА и ЦСКА и в регулярке» опередили всех конкурентов в конференции. При этом хоккей петербуржцев в этом сезоне выглядит более интересным. У них действительно мощная атака. Даже в плей-офф СКА в среднем забивает больше четырёх голов за матч. За их сериями против минского «Динамо» и «Торпедо» было приятно смотреть – быстрый хоккей, нацеленность на ворота, заметный прогресс у многих игроков. Никишин, Хуснутдинов, Хайруллин, Жафяров, Глотов – все они здорово прибавили за последнее время.
ЦСКА ради выхода в финал конференции пришлось потрудиться – и если долгая серия с «Локомотивом» была ожидаемой, то «Северсталь» в первом раунде удивила. Мне показалось, что череповчане были ближе к тому, чтобы выбить ЦСКА, чем «Локомотив». При этом хоккей москвичей сложно назвать зрелищным – когда команда бросает 15 раз за матч, всегда будут вопросы к качеству её игры. Пока ЦСКА удаётся брать своё за счёт реализации, но так не может продолжаться всегда. Поэтому на данный момент именно в хоккей петербуржцы играют лучше москвичей, да и зрителям на них смотреть точно более интересно», — сказал Артюхин в интервью «Чемпионату».
Первый матч серии пройдёт в Санкт-Петербурге 2 апреля.
- 31 марта 2023
-
08:45
-
08:33
-
08:12
-
07:42
-
07:25
-
07:00
-
06:52
-
06:33
-
06:19
-
06:18
-
06:07
-
06:03
-
05:47
-
05:38
-
04:58
-
04:39
-
04:38
-
04:35
-
04:29
-
03:24
- 30 марта 2023
-
23:35
-
23:10
-
22:40
-
22:26
-
22:09
-
22:00
-
21:35
-
21:15
-
21:10
-
21:00
-
20:52
-
20:45
-
20:30
-
20:10
-
20:01