Артюхин: реализация, как у ЦСКА, не может продолжаться вечно. Игру СКА приятно смотреть

Бывший нападающий СКА и ЦСКА Евгений Артюхин оценил расклад сил перед армейским дерби в финале Запада.

«Очередной армейский финал на Западе – это закономерность. СКА и ЦСКА и в регулярке» опередили всех конкурентов в конференции. При этом хоккей петербуржцев в этом сезоне выглядит более интересным. У них действительно мощная атака. Даже в плей-офф СКА в среднем забивает больше четырёх голов за матч. За их сериями против минского «Динамо» и «Торпедо» было приятно смотреть – быстрый хоккей, нацеленность на ворота, заметный прогресс у многих игроков. Никишин, Хуснутдинов, Хайруллин, Жафяров, Глотов – все они здорово прибавили за последнее время.

ЦСКА ради выхода в финал конференции пришлось потрудиться – и если долгая серия с «Локомотивом» была ожидаемой, то «Северсталь» в первом раунде удивила. Мне показалось, что череповчане были ближе к тому, чтобы выбить ЦСКА, чем «Локомотив». При этом хоккей москвичей сложно назвать зрелищным – когда команда бросает 15 раз за матч, всегда будут вопросы к качеству её игры. Пока ЦСКА удаётся брать своё за счёт реализации, но так не может продолжаться всегда. Поэтому на данный момент именно в хоккей петербуржцы играют лучше москвичей, да и зрителям на них смотреть точно более интересно», — сказал Артюхин в интервью «Чемпионату».

Первый матч серии пройдёт в Санкт-Петербурге 2 апреля.