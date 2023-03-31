Галлан: если в плей-офф мы сыграем с «Нью-Джерси», это будет отличное противостояние

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал поражение в матче с «Нью-Джерси» (1:2) и заявил, что не против сыграть с «дьяволами» в плей-офф.

«В начале матча они были намного быстрее нас. Они много владели шайбой, и Шести сделал для нас несколько ключевых сейвов. Но после этого игра выровнялась и мы заиграли хорошо. Мы отлично играли в нейтральной зоне и провели много времени в зоне соперника. Мы перестали терять много шайб.

Мы ещё не знаем своего соперника по первому раунду плей-офф, но если это будут «Дэвилз», то это будет отличное противостояние. Посмотрим, что получится», — цитирует тренера Lohud.

Отметим, что на данный момент команды попадают друг на друга в плей-офф, занимая второе и третье места в своём дивизионе.