Карандин: в плей-офф судьи пускают игру на самотёк, что приводит к безнаказанности и грязи

Один из лучших арбитров в истории отечественного хоккея Юрий Карандин оценил уровень судейства в плей-офф КХЛ. Специалист расстроен решениями некоторых судей, которые пропускают явные грубые нарушения, чем способствуют грязной игре.

«Знаете, мне не нравится тот арбитраж, который я увидел в ряде кубковых матчей. Наш хоккей стал грязным, особенно на контрасте с НХЛ. Много фолов пропускается. Смотрю нарезки последних серий плей-офф КХЛ — там сплошные столкновения и травмы. Зачем это, для кого они делаются? Вспоминаю слова легендарного Виктора Васильевича Тихонова, который после 3:7 с Канадой на Олимпиаде в Ванкувере в ходе встречи с президентом России сказал: мол, мы взяли у канадцев всё худшее, а они у нас — всё лучшее. Плей-офф КХЛ — 2023 это подтверждает.

Примеры? Их много. Последний — в седьмом матче серии ЦСКА — «Локомотив». Карнаухов на всей скорости вбивает в борт голову защитника Мисюля, тот получает тяжёлую травму, кровь хлещет, а арбитры — нуль внимания. Ну ладно, вы прозевали момент, но тогда посмотрите видео! Нет, эпизод заигран, все молчат. Хотя там можно было выписывать даже не две минуты, а большой штраф! И такой избыточной грубости, а иногда и жестокости много. Смотрю нарезки из НХЛ — и не верю своим глазам. 20-30 лет назад, когда я в Северной Америке ещё судил, там был культ драк и вот такой жестокости. А теперь в НХЛ всё наоборот — драки исчезли, все стремятся сыграть в пас, красиво, по-европейски. Так что Тихонов был прав — мы взяли за океаном в основном грязь. Обидно!

Что посоветую арбитрам в финалах конференций? С первых минут задать уровень судейства, не глотать свисток. Это большая ошибка, когда арбитры считают, что в плей-офф можно пустить всё на самотёк, чтобы игроки и команды сами всё решали. Такая безответственная политика и приводит ко всей этой безнаказанности и грязи. В чемпионате была борьба с мелким фолом и грубостью. В частности, любой удар в голову наказывался, чаще всего большими штрафами. Почему в плей-офф арбитры самоустранились и регулярно пропускают сомнительные приёмы, для меня загадка. Считаю, что более игровые команды от этого страдают. Но главное, что страдает наша школа хоккея в целом», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявлял, что самым слабым местом в отечественном хоккее является судейство. Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов был недоволен судейством в первых матчах серии первого раунда Кубка Гагарина с московским «Динамо».