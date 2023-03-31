Вайсфельд предложил назначать нового главного тренера к каждому турниру сборной России

Известный телекомментатор, хоккейный функционер Леонид Вайсфельд считает, что у сборной России может не быть постоянного главного тренера, а кандидатуры на эту должность могут выбираться для каждого отдельного турнира.

«В ФХР знают расписание сборной. Наверное, у них есть соображения на этот счёт. Существуют разные варианты. Канадцы за неделю собираются и едут на ЧМ. Календарь не насыщенный, и сборной нужно понимать, к чему готовиться. Возможна и схема, при которой к каждому отдельному турниру будет новый тренер.

У нас вполне может заработать такая схема. Собрались на Кубок Первого канала сыграть три матча, потом полгода не играют. Из-за трёх игр брать тренера в штат? Что он будет делать остальные 360 дней? Мне кажется, это как раз рабочая схема. Но какие соображения у ФХР, я не знаю», — цитирует Вайсфельда Metaratings.ru.

Ранее в СМИ появилась информация, что контракт с главным тренером сборной России Алексеем Жамновым не будет продлён. Эут информацию опроверг сам Жамнов, заявивший, что никакой конкретной информации у него на этот счёт нет.

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