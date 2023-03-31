«Счастлив, что не раз выходил с ним на лёд». Ротенберг поздравил Буре с днём рождения

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил с днём рождения Павла Буре, которому сегодня исполняется 52 года.

«Поздравляю с днём рождения нашу Русскую Ракету — Павла Буре! Он игрок с невероятными природными данными — обладал феноменальной, лучшей в мире стартовой скоростью, чувством гола, дриблингом. Павел — один из лучших снайперов мирового хоккея всех времён. Можно смело сказать, что он изменил хоккей — таких игроков не было ни до, ни после. Пара мгновений — и защитники видели его 10 номер уже за своей спиной, а шайба оказывалась в воротах.

Счастлив, что не раз выходил на лёд вместе с ним! Играть с Павлом — большая честь и огромное удовольствие. Не только для меня — для миллионов мальчишек он стал настоящим примером, на его игре выросло множество хоккеистов. Павел продолжает трудиться в нашем хоккее, развивать его не на словах, а на деле. Он помог нашей сборной выиграть Олимпиаду в Корее, за что я всегда буду ему благодарен.

От всей души желаю Павлу новых свершений, крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях. Работаем вместе и дальше! Только вперёд, Русская Ракета!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Экс нападающий является членом совета Международной федерации хоккея. Буре является первым в истории российским хоккеистом, чей игровой номер был выведен из обращения командой НХЛ.