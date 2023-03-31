Кожевников: СКА — фаворит в серии с ЦСКА, Ротенберг долго их готовил

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выделил фаворитов в сериях финалов конференций КХЛ. На Западе между собой встретятся СКА и ЦСКА, на Востоке «Ак Барс» проведёт серию с омским «Авангардом».

«Считаю, что СКА – фаворит в серии с ЦСКА. Посмотрим по первому матчу, помогло ли петербуржцам то, что они провели четыре матча во втором раунде, в то время как ЦСКА – все семь. Иногда это сказывается в хорошую сторону, иногда – в плохую. Теряются ритм и уверенность. СКА много отдыхал, а ЦСКА находился в режиме плей-офф. Хотя команда у них взрослая, усталость может сказаться. У Питера хороший сплав молодёжи, все играющие люди. Подбор игроков сложился не в этом году, Роман Борисович долго их готовил.

Что касается Востока, то там встречаются равные команды. Но «Авангард» поинтереснее выглядит в атаке. У него два атакующих звена, в то время как у Казани – одно. Зато «Ак Барс» лучше играет в обороне. Так что условия равные. Конечно, казанцам пришлось сложно в серии с «Адмиралом». Трудно играть, когда пять человек стоят у своих ворот. Моментов у «Ак Барса» было больше, команды в одной зоне играли. Но у Владивостока здорово сыграл вратарь», — цитирует Кожевникова AllHockey.Ru.

Первый матч серии Запада начнётся 2 апреля в Санкт-Петербурге. На Востоке первый матч серии пройдёт 1 апреля в Казани.