«Вашингтон» подарил болельщикам сетку ворот, в которые Овечкин забросил 800-ю шайбу в НХЛ

«Вашингтон» подарил болельщикам команды сетку ворот, в которые капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 800-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. 14 декабря 2022 года «Вашингтон» победил «Чикаго» (7:3) в гостевом матче регулярного чемпионата, Овечкин забросил три шайбы и достиг отметки в 800 голов в лиге.

Как сообщает портал Russian Machine Never Breaks, перед матчем с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2 Б) «Вашингтон» подарил болельщикам команды, которые продлили абонементы на следующий сезон, деревянные рамки, внутри которых находится кусочек сетки ворот. Напомним, ранее болельщики клуба, посетившие историческую игру «Вашингтон Кэпиталз» с «Виннипег Джетс», в которой Александр Овечкин забросил свою 802-ю шайбу в НХЛ, обойдя по голам Горди Хоу, получили возможность обменять свои электронные билеты на их бумажные версии.

Фото: RMNB

На данный момент на счету 37-летнего россиянина 822 заброшенные шайбы. Отставание от Уэйна Гретцки по голам составляет 72 шайбы. На счету Овечкина в текущем сезоне 72 (42+30) очка в 70 матчах. Следующий матч «Вашингтон» проведёт 2 апреля с «Рейнджерс» на своей арене.