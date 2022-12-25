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Зрители матча «Вашингтон» — «Виннипег» имеют возможность получить ценную вещь на память

Зрители матча «Вашингтон» — «Виннипег» имеют возможность получить ценную вещь на память
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Болельщики, посетившие историческую игру «Вашингтон Кэпиталз» с «Виннипег Джетс», в которой Александр Овечкин забросил свою 802-ю шайбу в НХЛ, обойдя по голам Горди Хоу, имеют шанс получить ценную памятную вещь, сообщает RMNB.

Столичный клуб даёт возможность владельцам электронных билетов на игру получить их физический аналог в виде бумажного билета. Нужно лишь подтвердить своё присутствие на матче через специальную форму на сайте и получить бумажные билеты по почте. Со временем такие билеты будут иметь коллекционную ценность.

Сообщается, что в продаже уже можно найти бумажные билеты с прошедшей игры стоимостью более $ 700. Билет с матча «Чикаго» — «Вашингтон», в котором Овечкин оформил хет-трик и забил свой 800-й гол в НХЛ, был продан на аукционе E-Bay за $ 1385.

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