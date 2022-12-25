Зрители матча «Вашингтон» — «Виннипег» имеют возможность получить ценную вещь на память

Болельщики, посетившие историческую игру «Вашингтон Кэпиталз» с «Виннипег Джетс», в которой Александр Овечкин забросил свою 802-ю шайбу в НХЛ, обойдя по голам Горди Хоу, имеют шанс получить ценную памятную вещь, сообщает RMNB.
Столичный клуб даёт возможность владельцам электронных билетов на игру получить их физический аналог в виде бумажного билета. Нужно лишь подтвердить своё присутствие на матче через специальную форму на сайте и получить бумажные билеты по почте. Со временем такие билеты будут иметь коллекционную ценность.
Сообщается, что в продаже уже можно найти бумажные билеты с прошедшей игры стоимостью более $ 700. Билет с матча «Чикаго» — «Вашингтон», в котором Овечкин оформил хет-трик и забил свой 800-й гол в НХЛ, был продан на аукционе E-Bay за $ 1385.
- 25 декабря 2022
-
16:50
-
16:29
-
16:22
-
16:09
-
15:47
-
15:02
-
14:15
-
14:00
-
13:31
-
12:56
-
12:30
-
12:02
-
11:25
-
10:45
-
10:17
-
09:34
-
08:56
-
08:18
-
08:00
-
02:56
-
01:40
- 24 декабря 2022
-
23:55
-
23:38
-
23:26
-
23:18
-
23:04
-
23:00
-
22:40
-
22:21
-
22:01
-
21:48
-
21:36
-
21:23
-
21:19
-
21:14