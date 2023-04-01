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Робертсон установил новый клубный рекорд «Далласа» по очкам за регулярный чемпионат НХЛ

Робертсон установил новый клубный рекорд «Далласа» по очкам за регулярный чемпионат НХЛ
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Нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон отметился четырьмя очками в матче с «Аризоной» (5:2). Форвард забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в текущем сезоне на счету 23-летнего нападающего стало 95 (42+53) очков в 75 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2023, суббота. 05:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 5
Даллас Старз
Даллас
0:1 Павелски (Линделль, Робертсон) – 01:23 (5x5)   1:1 Вялимяки (Келлер, Бойд) – 05:32 (5x4)   2:1 Мэки (Бойд, Фишер) – 15:14 (5x5)   2:2 Хинц (Хейсканен, Робертсон) – 20:53 (5x5)   2:3 Робертсон (Хинц, Хейсканен) – 39:38 (5x5)   2:4 Бенн (Робертсон, Хейсканен) – 44:56 (5x4)   2:5 Доми (Линделль) – 58:59 (en)

Таким образом, Робертсон обошёл результат легенды «Далласа» Майка Модано, который набирал 94 очка за регулярный сезон НХЛ, и установил новый клубный рекорд результативности в одном чемпионате.

Американский нападающий проводит четвёртый сезон в составе «Далласа». Всего в НХЛ Робертсон провёл за «звёзд» 203 матча, в которых набрал 220 очков — забил 100 голов и отдал 120 результативных передач.

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