Робертсон установил новый клубный рекорд «Далласа» по очкам за регулярный чемпионат НХЛ

Нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон отметился четырьмя очками в матче с «Аризоной» (5:2). Форвард забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в текущем сезоне на счету 23-летнего нападающего стало 95 (42+53) очков в 75 матчах.

Таким образом, Робертсон обошёл результат легенды «Далласа» Майка Модано, который набирал 94 очка за регулярный сезон НХЛ, и установил новый клубный рекорд результативности в одном чемпионате.

Американский нападающий проводит четвёртый сезон в составе «Далласа». Всего в НХЛ Робертсон провёл за «звёзд» 203 матча, в которых набрал 220 очков — забил 100 голов и отдал 120 результативных передач.